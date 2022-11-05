أسد ينهش يد عراقي داخل حديقة للحيوانات

2022/11/05 | 14:13 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتشر في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى حدائق للحيوانات (الأناضول)

هاجم أسد في حديقة للحيوانات، في محافظة ذي قار العراقية، مواطناً، الجمعة، ما أدى إلى أصابته بجروح بليغة استدعت نقله إلى المستشفى.

كان الرجل داخل متنزه الناصرية العام في ذي قار، وحاول مداعبة الأسد عبر إدخال يده من بين قضبان الحديد التي تحيط به.



نهش الأسد يد الرجل بشكل خاطف، ما تسبب بجروح بليغة فيها وقطع شرايينها.



ونقل الرجل إلى المستشفى، ولا يزال هناك.

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وأكد عضو جمعية حقوق الحيوان في العراق، غسان الخزعلي، أنّ الحوادث التي تحصل في الحدائق سببها الجهل بطريقة التعامل مع الحيوانات واستفزازها بحركات معينة.



وقال لـ"العربي الجديد": "يجب أن يكون هناك خبراء بالتعامل مع الحيوانات داخل الحدائق وقرب أقفاصها، كما أن هناك حاجة إلى كتابة التعليمات الإرشادية للتعامل مع الحيوانات قرب أقفاصها، وعلامات تحذيرية لمنع أي حركة مستفزة".

وشدد على "ضرورة أن تكون الأسيجة الحديدية حول الحيوانات ذات فتحات صغيرة، كإجراء احتياطي، لمنع الزوار من إدخال أيديهم".

تنتشر في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى حدائق للحيوانات، يقبل عليها العراقيون في أيام العطل والأعياد للترفيه.



وسبق أن سجلت حوادث مماثلة في البلاد، بينها قتل دب أحد العمال الذين يعملون في حديقة للحيوانات في العاصمة بغداد، خلال محاولته إطعامه.

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