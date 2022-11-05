2022/11/05 | 14:15 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد لحظة وصول مقتدى الصدر الى مسجد الكوفة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: mNPfDl4j_fA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد لحظة وصول مقتدى الصدر الى مسجد الكوفة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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