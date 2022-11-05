2022/11/05 | 14:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، السبت، للمرة الأولى بأن بلاده زودت روسيا بطائرات مسيرة، وأصر على أن ذلك جاء قبل حرب موسكو على أوكرانيا التي شهدت قصف كييف بطائرات مسيرة إيرانية الصنع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد النفي سابقا.. إيران تقر أخيرا بتزويد روسيا بطائرات مسيرة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد النفي سابقا.. إيران تقر أخيرا بتزويد روسيا بطائرات مسيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).