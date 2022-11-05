العمل تحدد موعد انتهاء التسجيل على قاعدة بيانات الحماية الاجتماعية

2022/11/05 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، استرجاع مبالغ كبيرة جداً من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية، فيما حددت موعد انتهاء التسجيل على قاعدة بيانات الشبكة.

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، إن "الوزارة مستمرة في مقاطعة بيانات المستفيدين من الحماية الاجتماعية مع مؤسسات الدولة والوزارات المعنية، وتم رصد الكثير من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية لكونهم متقاعدين أو يتسلمون راتبين"، مؤكداً "استرجاع مبالغ كبيرة جداً من المتجاوزين".

وأضاف العقابي، أن "التسجيل على قاعدة بيانات الحماية الاجتماعية مستمر لغاية 22/11/2022، وبعد ذلك مرحلة فرز المستحقين ليتم زيارتهم من قبل الباحث الاجتماعي للوزارة".

وتابع: "ليتم بعدها إرسال البيانات إلى وزارة التخطيط التي تحدد معيار الشمول بالحماية الاجتماعية وفق البيانات والتقاطعات التي تمتلكها الوزارة

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