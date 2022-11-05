الـنزاهـة: هدر للمال العام بأكثر من مليار دينار بمعاملات كشف بيع العقارات في الديوانية

2022/11/05 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن تمكن ملاكتها من تنفيذ عمليَّة ضبط في تسجيل عقاري الديوانيَّة وعددٍ من مُلاحظياتها، مبينةً أنَّها ضبطت خلال العمليَّة عشرات تقارير الكشف لمُعاملات بيع العقارات.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فريق مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاري في المحافظة ومُلاحظيَّاتها في الأقضية والنواحي، والمصرف العقاري، تمكَّن من ضبط 80 تقرير كشفٍ لمُعاملات بيعٍ أُجْرِيَتْ على عقاراتٍ تمَّ بيعها على مبادرة قرض المصرف العقاري".

وتابعت أنَّ "تقارير الكشف تلك التي أُجْرِيَت على العقارات ثبت اختلاف تقديـرها عن التـقدير الأول الذي تمَّ بمـوجبه منح القرض"، لافتةً إلى أنَّ "تحقيقاتها الأوليَّـة كشفت تسبُّب لجان الكشف عبر ذلك بهدرٍ للمال العام تجاوزت قيمته مليار دينارٍ عراقيٍّ عن فرق منح القرض، والتهرُّب من دفع الضرائب والرسوم".

وأكَّدت الدائرة أنَّ "مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة تمكَّن من ضبط إضبارة قطعة أرضٍ "مُرشَّحةٍ كفرصةٍ استثماريَّةٍ" من قبل مدير فرع عقارات الدولة دون أخذ مُوافقة الجهات القطاعيَّة الصريحة، وعدم أخذ موافقة دائرة عقارات الدولة ووزارة الماليَّة"، لافتة إلى أن "ذلك دفع هيئة الاستثمار للإعلان عن إكمال إجراءاتها، وصدور الإجازة الاستثماريَّة الخاصة بها، وبمساحة (37) دونماً".

ونوَّهت الى "تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّة، وعرضها أمام قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختص بنظر قضايا النزاهة"، مُشيرةً إلى أنَّ "إجراءاتها التحقيقيَّـة بالقضيَّـة ما زالت مُستمرةً".

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