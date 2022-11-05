وزير النقل يتوعد بمكافحة الفساد في ملف ميناء الفاو الكبير

2022/11/05 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

أعلن وزير النقل والمواصلات رزاق محيبس السعداوي، اليوم السبت، عن جملة ملفات سيعمل عليها في الوزارة، فيما أكد أنه سيكون اولها مكافحة الفساد في ميناء الفاو الكبير .وقال السعداوي خلال مؤتمر صحفي في البصرة وتابعته (بغداد اليوم)، إن "هذا الميناء سيكون بوابة اقتصادية مهمة للعراق وهو يوازي بأهميته القطاع النفطي ويجب علينا ان لا نبقى كدولة ذات اقتصادا ريعيا".وبين السعداوي ان "قطار بغداد المعلق فضلا عن رفع حظر الطيران الاوربي المفروض على الخطوط الجوية العراقية".

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