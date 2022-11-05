2022/11/05 | 14:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أنّ يظهر الممثل الأمريكي جوني ديب خلال عرض الأزياء الخاص بالعلامة التجارية "Savage X Fenty"، ما أثار غضبًا على الإنترنت، ودعوات لمقاطعة علامة الملابس الداخلية التي تمتلكها المغنية ريانا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جوني ديب يطل بعرض أزياء ريانا كضيف شرف.. والأخيرة تتعرّض للهجوم) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جوني ديب يطل بعرض أزياء ريانا كضيف شرف.. والأخيرة تتعرّض للهجوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).