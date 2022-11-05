السوداني يوجه بوضع خطة بـ”توقيتات زمنية واضحة” لمعالجة قطاع الكهرباء

2022/11/05 | 14:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، بوضع خطة زمنية واضحة لمعالجة أزمة الكهرباء المزمنة في العراق.

جاء ذلك خلال إجرائه زيارة اليوم إلى مبنى وزارة الكهرباء، وعقد حال وصوله اجتماعا مع وزير الكهرباء زياد علي فاضل والكوادر المسؤولة بالوزارة، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

وذكر البيان أن الاجتماع ناقش ملف الطاقة الكهربائية، والوقوف على المشاكل المشخصة لهذا الملف، وسبل المعالجة السريعة له.

وقال السوداني، خلال الاجتماع، إن الحكومة الحالية وضعت قطاع الكهرباء ضمن أولويات عملها؛ لأهميته في حياة المواطنين.

وأوضح أنّه على مدى أكثر من عقد ونصف رُصدت مبالغ طائلة لتحسين الكهرباء، ولكن لم يتم الانتفاع منها كثيرا، وظلت أزمة شحّ الكهرباء قائمة وتسببت بزيادة معاناة المواطنين.

ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة الكهرباء لوضع خطة بتوقيتات زمنية واضحة لمعالجة هذا القطاع، تكون ذات نتائج ملموسة ابتداءً من صيف 2023 وللمواسم التي تليه، إلى جانب تفعيل أعمال الصيانة والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.

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