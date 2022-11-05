2022/11/05 | 14:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قالت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، إنها ستحقق “أمنية” الفنان السعودي الشاب فيصل العتيبي، في الغناء معها، بعد أن أعرب عن أمنيته خلال مقابلة له في برنامج تلفزيوني.وأعلنت المطربة الإماراتية عبر حسابها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد تعرضه للتنمر..



أحلام تعد شاب سعودي بتحقيق أمنيته المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تعرضه للتنمر.. أحلام تعد شاب سعودي بتحقيق أمنيته) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تعرضه للتنمر.. أحلام تعد شاب سعودي بتحقيق أمنيته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).