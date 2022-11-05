رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الوزراء الاسبق عادل عبد المهدي

2022/11/05 | 15:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال

رشيد، اليوم السبت، في قصر السلام

ببغداد، رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد

المهدي الذي هنأ "رشيد" بمناسبة تسنمه

منصب رئيس الجمهورية متمنياً له

التوفيق والنجاح في أداء

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