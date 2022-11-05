السوداني يوجه بوضع خطة بـ

2022/11/05 | 15:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم السبت، بوضع خطة زمنية

واضحة لمعالجة أزمة الكهرباء المزمنة

في العراق.

جاء ذلك خلال إجرائه زيارة اليوم إلى

مبنى وزارة الكهرباء، وعقد حال وصوله

اجتماعا م

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