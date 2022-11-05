اطلاق حملة خدمية ضمن طريق بغداد كركوك

2022/11/05 | 15:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أطلقت أمانة بغداد، السبت، حملة خدمية ضمن طريق بغداد كركوك بمشاركة جهد آلي وبشري من 5 دوائر بلدية .وذكرت الأمانة في بيان ، أن "أمين بغداد عمار موسى كاظم أشرف ميدانياً على تنفيذ الحملة التي انطلقت في ساعات مبكرة من فجر هذا اليوم ضمن قاطع بلدية الشعب وفي طريق بغداد كركوك".وأضاف البيان، أن "هذه الحملة تعد استكمالاً للحملات التي شرعت بتنفيذها أمانة بغداد سابقاً ضمن خطة عمل جديدة تتضمن تكثيف الجهد البلدي ضمن قواطع الدوائر البلدية من خلال تحشيد جهد دوائر مختلفة في مناطق تتطلب جهداً خدمياً إضافياً".وتابع، أن "الحملة التي انطلقت فجر اليوم ضمن قاطع بلدية الشعب في طريق بغداد كركوك وبعض المناطق المتفرقة وشملت إلى جانب أعمال النظافة، صيانة خطوط الصرف الصحي ومشبكات الأمطار استعداداً لهطول الأمطار".وأكد أمين بغداد، أن "هذه الحملات ستكون مستمرة ضمن قواطع الدوائر البلدية، إضافة إلى الجهد الخدمي اليومي لدوائر أمانة بغداد وستكون لنا متابعة ميدانية للجهد والإشراف على تنفيذ مشاريع مهمة تحتاجها أحياء العاصمة وتحقق متطلبات أهالي بغداد".

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