صاحب أول ظهور درامي لنزار قباني ومسلسل الأطفال الشهير

2022/11/05 | 15:25 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيصل عبد الله الياسري (1933-2022) فنان ومخرج وإعلامي وكاتب رواية وقصة قصيرة، من أشهر المخرجين العراقيين والعرب، وأحد مؤسسي نقابة الفنانين السورية، ولد يوم 17 أغسطس 1933 وتوفي يوم 27 أكتوبر 2022.

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