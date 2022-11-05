هل تعاني من آلام مزمنة؟ إرشادات جديدة حول استخدام المواد الأفيونية من مراكز مكافحة الأمراض

2022/11/05 | 15:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جليٌّ، ضرورة القيام بأمر ما بغية إيجاد حل لمشكلة المواد الأفيونية في الولايات المتحدة.غير أنّه نُظر إلى هذه الإرشادات على أنها وضعت جميع المرضى في سلة واحدة، ذلك أنّ بعض المرضى يستفيدون من المواد الأفيونية في بعض النواحي.

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