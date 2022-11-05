كورونا لم يعد وباءً عالمياً

2022/11/05 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت صحة السليمانية، اليوم السبت، أن كورونا لم يعد وباء عالميا ولم نعد نخشاه كما في السابق.

وقال مدير عام صحة المحافظة في مؤتمر صحفي تابعته (بغداد اليوم)، أنه "لن ننظر بعد الآن لكورونا كوباء عالمي بل كإنفلونزا عادية".

واضاف: " أننا لم نعد نخشاه كما كنا في السابق".

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