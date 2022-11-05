(بغداد اليوم) تتقصى قضية مقتل شرطي الطاقة.. دوافع الجريمة وعلاقتها بتهريب النفط

2022/11/05 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

كشف مصدر مسؤول في مديرية جرائم محافظة البصرة، اليوم السبت، النتائج النهائية للتحقيقات بقضية مقتل منتسب في شرطة الطاقة في المحافظة.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ (بغداد اليوم)، إن "المتهم (ع ج م) تولد 1969 والذي يعمل منتسباً في الشرطة، اعترف بدائياً وقضائيا بقتل زميله (ك ج ك ) في موقع العمل".

وأضاف أن "دوافع القتل هي تعاطي المخدرات (الكريستال) في موقع العمل من قبل المتهم الذي قام بقتل زميله بواسطة بندقية كلاشنكوف"، موضحاً أن "عملية القتل جرت ضمن منطقة ابو صخير الواقعة في القسم الشمالي من مركز محافظة البصرة".

وأكد المصدر أن "إعترافات المتهم ليس لها علاقة بشبكة تهريب النفط وان عملية القتل جرت على بعد نحو 100 كيلو متر من موقع خرق الانبوب النفطي في منطقة حمار مشرف".

وفي وقت سابق، نشرت وسائل الاعلام وبعض مواقع التواصل الاجتماعي الحادث، على ان الشرطي المقتول قام بالتبليغ على شبكات تهريب النفط وقاموا بتصفيته.

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