ملك بريطانيا للرئيس رشيد: أتطلع لاستمرار تعزيز الشراكة المتينة القائمة بين بلدينا

2022/11/05 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

تلقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، رسالة تهنئة من الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية.و في ما يلي نص الرسالة:"فخامة الرئيس..يطيب لي بمناسبة انتخابكم رئيساً لجمهورية العراق أن أبعث لكم أحرّ التهاني، إن العلاقات الوثيقة بين بلدينا لا تزال تحظى بأهمية قصوى بالنسبة للمملكة المتحدة.أتطلع قدماً إلى استمرار تعزيز علاقات الصداقة الودّية، ودعم الشراكة المتينة القائمة بين بلدينا، متمنياً لفخامتكم وللشعب العراقي أطيب الأمنيات.

الملك تشارلز الثالث".

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