2022/11/05 | 15:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: تلقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، السبت، 5 تشرين الثاني، 2022،...

ظهرت المقالة ملك بريطانيا لرئيس الجمهورية: أتطلع لاستمرار تعزيز الشراكة المتينة بين البلدين أولاً على المسلة.

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