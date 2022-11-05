في الـ97.. مهاتير محمد يصر على رئاسة وزراء ماليزيا

2022/11/05 | 15:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد،97 عاماً، أوراق ترشحه للانتخابات العامة السبت آملاً العودة إلى الساحة السياسية، في سباقه الأخير على الأرجح.

وتنظم ماليزيا انتخابات مبكرة في 19 نوفمبر(تشرين الثاني)، بعد ضغط على رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب من حزبه المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة على أمل تعزيز غالبيته الضئيلة.

ومهاتير محمد الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية “أكبر رئيس وزراء في المنصب” في 2018 لولاية ثانية، سيترشح لانتخابات 19 نوفمبر (تشرين الثاني) للدفاع عن مقعده في البرلمان في جزيرة لانكاوي.

واستقبله اليوم السبت، عشرات من مناصريه ملوّحين بأعلام حزبه لدى وصوله إلى مكتب حكومي محلي في كواه، المدينة الرئيسية في الجزيرة حيث قدم ترشيحه.

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