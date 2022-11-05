بريطانيا…المجندون الروس الجدد لن يحصلوا على تدريب مناسب للقتال

2022/11/05 | 15:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت تقديرات الاستخبارات البريطانية، إن تدريب المجندين الروس الجدد سيكون عبئاً زائداً على الجيش الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع في لندن، صباح اليوم السبت، في تحديثها اليومي إن روسيا تواجه صعوبات في تدريب جنود الاحتياط الـ 300 ألفاً الذين استدعوا في التعبئة الجزئية، وتوقعت تفاقم المشكلة مع انضمام الدفعة الجديدة من المجندين الجدد بنظام التجنيد الإجباري والتي يقدر عددها بـ 120 ألفاً، وهي الدفعة التي تضم إلى الجيش في الخريف.

وقال البريطانيون في تقديراتهم: “من المرجح أن يحصل هؤلاء على حد أدنى من التدريب أو لا يحصلون على تدريب على الإطلاق” بسبب إرسال الضباط والمدربين ذوي الخبرة إلى الحرب في أوكرانيا، ورجح الخبراء البريطانيون أن جزءاً من الضباط والمدربين لقي حتفه هناك.

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