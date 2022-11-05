سابقة تاريخية في العالم العربي.. كنيس يهودي في الحرم الجامعي

2022/11/05 | 15:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح المغرب أول دولة إسلامية على الإطلاق تفتتح كنيسا يهوديا في إحدى جامعاتها، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

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