دلالات الظهور الأخير للصدر.. هل تعود المتغيّرات بالتيار الصدري إلى المشهد؟

2022/11/05 | 16:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضح الباحث في الشأن السياسي العراقي، علي البيدر، اليوم السبت، طبيعة الرسائل التي يحملها الظهور الاخير، لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، من خلال خطبة الجمعة في مسجد الكوفة.

وقال البيدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "الصدر يحاول أن يغازل جماهيره من خلال ظهوره ويبعث لهم برسائل بالبقاء في المشهد السياسي وقادر على تغيير الكثير من المفاهيم وإعادة تواجده مرة اخرى".

وأضاف أن "الظهور الاخير للصدر سينشط الوجود السياسي للتيار الصدري في المشهد"، مبيناً أن "الصدر سيعود الى التظاهرات وهذه العودة هي نتيجة حتمية لأسباب خارجية او داخلية تتعلق بوضع التيار الصدري".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد دعا يوم امس، الى الاستمرار على صلاة الجمعة.

واستذكر الصدر في خطبة الجمعة التي القاها في مسجد الكوفة، وتابعتها (بغداد اليوم)، " تضحيات والده السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر، ووقوفه ضد الظلم والدكتاتورية وضرورة الالتزام بصلاة الجمعة".

وحضر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، امس، الى مسجد الكوفة بمحافظة النجف ليؤم المصلين في صلاة الجمعة والقاء الخطبة الخاصة بها.

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