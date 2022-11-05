النقل: تخصيصات مشروع ميناء الفاو الكبير مؤمنة للعام المقبل

2022/11/05 | 16:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تعهدت وزارتا المالية والتخطيط بتقديم جميع التسهيلات لتأمين التخصيصات المالية الخاصة بميناء الفاو الكبير للعام المقبل.

أفاد بذلك مدير العلاقات والإعلام في الشركة العامة لموانئ العراق في وزارة النقل أنمار الصافي بتصريح للصحيفة الرسمية، موضحاً أن "الوزارتين اطلعتا على وتيرة العمل ميدانياً وعلى نسب الإنجاز المتحققة على أرض المشروع، التي فاقت ضمن المرحلة الأولى منه، المخطط لها".

وأضاف الصافي أن "عمليات ربط ميناء الفاو بالنفق المغمور، استكملت بشكل نهائي من قبل الشركة المنفذة وستكون هناك نقاط تقادم وتـسـارع واضــح في إنجاز المشاريع المرتبطة بالميناء".



منوهاً بـأن "شركة موانئ العراق أوعزت بالإسراع في تنفيذ المشاريع الخمسة والتحول إلى تنفيذ الجزء الأول من المرحلة الثانية وهو إنشاء الأرصفة النفطية وأرصفة أخرى".

وكشف عن "تسجيل ارتفاع بنسب إنجاز ساحة الحاويات في الميناء التي ستكون جـاهـزة للعمل في الموعد المحدد لها بغية استكمال المشاريع المرتبطة بعمليات التبادل التجاري فيها، لاسيما أن هناك استنفاراً لكامل طاقات الموانئ لـتـعـزيـز الـحـركـة الاقـتـصـاديـة والتجارية في الميناء".

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