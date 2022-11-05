رئيس اتحاد الكرة يعقد اجتماعاً موسعاً مع الجهاز الفني الإسباني

2022/11/05 | 16:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدَ رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم “عدنان درجال” اجتماعاً موسعاً مع الملاكِ التدريبيّ الإسبانيّ الذي من المؤمل أن توكلَ إليه مهمات عمله مع المنتخبِ الوطنيّ، وتواجد في الاجتماعِ كل من خيسوس كاساس ( مدرباً )، أليخاندرو فاريلا لوبيز (المدرب المساعد الأول)، سلفادور روميرو (مدرباً مساعداً ثالثًا)، خافيير سانشيز (مدرباً للياقة) وياغو راما لوبيز (وكيل أعمال المدرب).

وحضرَ الاجتماع عُضو الاتحاد غانم عريبي والأمينُ العام للاتحاد محمد فرحان، ثم تلا ذلك اجتماعٌ آخر للطاقمِ الإسباني ومدرب المنتخب الأولمبيّ راضي شنيشل، إضافةً إلى المديرِ الإداري مهدي كريم والمنسق الإعلاميّ محمد عماد.

وتخلل الاجتماع الحديث عن بعضِ الجوانب الفنيّة وتبادل المعلومات التي تخصُّ الكرةَ العراقيّة، وسيتواجد الملاكُ الإسباني عصر اليوم في اللقاءِ الودي الذي سيجمعُ المنتخبَ الوطنيّ ونادي الكهرباء في ملعبِ الشعب الدوليّ.

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