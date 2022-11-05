خلال عملية تفتيش.. القبض على سبعة متهمين بحوزتهم أسلحة وأعتدة وسط بغداد

2022/11/05 | 16:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، إلقاء القبض على 7 متهمين وضبط بحوزتهم أسلحة واعتدة غير مرخصة ومواد مخدرة خلال عمليات تفتيش في بغداد.

وذكرت القيادة في بيان، أن “قوة من مقر الفرقة الثانية واللواء الخامس شرطة اتحادية باسناد مفارز الجهد ‏الاستخباري، نفذت عملية تفتيش على السلاح غير المرخص ضمن منطقة (الحرية) ببغداد”، مبيناً أن العملية “‏أسفرت عن إلقاء القبض على سبعة متهمين وضبط بحوزتهم 27 بنادق مختلفة الانواع، 6 مسدسات، 27 مخزن بندقية، 900 إطلاقة مختلفة الانواع، 2 درع نسيجي بالإضافة الى حيازتهم كيس صغير يحتوي على مادة الكرستال المخدرة وادوات تعاطي المخدرات”.

وأضافت، أنه”في السياق ذاته، نفذت قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الاول عملية تفتيش على السلاح غير المرخص في منطقة (الفضيلية) ببغداد، أسفرت العملية عن العثور على 10 بنادق مختلفة الانواع، مسدسين، رمانة يدوية، 17 مخزن بندقية، 80 إطلاقة بندقية، 4 جعبة مخازن بندقية”.

وأشارت إلى، أنه “تم تسليم المتهمين الى جهة الاختصاص والتعامل مع جميع المواد المضبوطة اصولياً”.

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