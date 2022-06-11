الطائر الأخضر يعلن جدول رحلاته ليوم غد الاحد

2022/11/05 | 16:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، جدول رحلاتها ليوم الاحد الموافق.



6/ 11/ 2022.

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