حريق المدينة المائية في النجف.. 150 محلا تجاريا تضرر وخسائر بـ5 مليون دولار

2022/11/05 | 16:49 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تشير التقديرات الاولية الى ان اكثر من 150 محلا تجاريا تضرر في حريق المدينة المائية في النجف والذي اندلع فجر اليوم السبت، فيما تقدر الخسائر بنحو 5 مليون دولار.

وبحسب بيانات اطلعت عليها “يس عراق”، فأن اضرارا مادية كبيرة لحقت بأكثر من 150 محلاً تجارياً، بالإضافة إلى قاعات المناسبات، والمسبح”، وتشير التقديرات إلى أن الخسائر تترواح بين 4-5 مليون دولار من البضائع فقط.

وحمّل أحد اصحاب المحال المتضررين محافظ النجف المسؤولية عن الحريق لسماحه ببناء المدينة المائية دون الالتزام بشروط السلامة.

كانت مديرية الدفاع المدني العامة، قد أعلنت أن فرقها تمكنت من اخماد حريق كبير اندلع في المدينة المائية في النجف، هو الخامس الذي تشهده المدينة المائية.

بيان لمديرية الدفاع المدني العامة أوضح أن “50 عجلة تخصصية” شاركت في اخماد الحريق، الذي اندلع “داخل عدد من المحال التجارية متنوعة النشاط مشيدة من السندويج بنل سريع الإشتعال، والمخالف لتعليمات السلامة”.

وأوضح البيان أن مشروع المدينة المائية في النجف أحيل الى القضاء في وقت سابق، لعدم تطبيق شروط السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013.

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