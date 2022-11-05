2022/11/05 | 16:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم السبت، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد.وقال مراسل/ المركز الخبري الوطني/ ان” بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، أقفلتا على بسعر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بورصة بغداد تُغلق على ارتفاع في أسعار الدولار المركز الخبري الوطني.

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