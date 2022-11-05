2022/11/05 | 16:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم السبت،بتأليف لجنة عليا لتنفيذ فقرات البرنامج الحكومي الخاص بالوزارة .وذكر بيان للوزارة تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “ وزير التخطيط محمد علي تميم وتنفيذاً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التخطيط يوجه بتنفيذ فقرات البرنامج الحكومي الخاص بالوزارة المركز الخبري الوطني.

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