بسبب الضرائب.. تنظيمات مهنية بالمغرب تستعد لرفض ميزانية 2023

2022/11/05 | 16:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد احتجاجات المحامين وغضب الأطباء والصيادلة، عبرت ثمانية تنظيمات مهنية جديدة، عن رفضها وتنديدها بإجراءات ضريبية جديدة أقرتها الحكومة المغربية في مشروعها لقانون المالية لسنة 2023، الذي أحالته على البرلمان.

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