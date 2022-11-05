كوريا الشمالية ترد على المناورات الأميركية بـ 4 صواريخ

2022/11/05 | 16:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت 4 صواريخ باليستية...

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