2022/11/05 | 16:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت تقارير صحفية، السبت 11/05/2022 عن الخطوة المقبلة للفرنسي زين الدين...

ظهرت المقالة زيدان قد يتولى تدريب المنتخب الفرنسي بعد كأس العالم أولاً على المسلة.

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