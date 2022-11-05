مواطنون يؤكدون مساهمة السلة الغذائية بانخفاض الأسعار ويدعون الحكومة لزيادة مفرداتها (فيديو)

2022/11/05 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد مواطنون استطلعت (بغداد اليوم) آراءهم، اليوم السبت، مساهمة السلة الغذائية وتوزيعها شهريًا بخفض أسعار المواد الغذائية في الأسواق.

وقال أحد المواطنين لـ(بغداد اليوم)، إنه "عند تأخر الحصة التموينية لأيام ترتفع اسعار المواد الغذائية في السوق إلا ان استمرار توزيع الحصة شهريًا خلال الفترة الأخيرة اسهم بخفض اسعار المواد الغذائية حيث ان عبوة الزيت التي يتراوح سعرها بين 3 أو 4 الاف دينار في الاسواق، تنخفض الى ألفين دينار عند توزيع السلة الغذائية"، مشيرا الى ان "الكميات والنوعيات التي توزع في السلة الغذائية كافية لسد حاجة المواطن لمدة شهر وقد لايحتاج الى لاشياء قليلة جدا من الأسواق".

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