تحذيرات من كارثة اقتصادية عالمية

2022/11/05 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حذر عضو مجلس النواب السابق، ماجد شنكالي، اليوم السبت، من كارثة اقتصادية وشيكة ستضرب العراق والعالم أجمع، فيما وجه دعوة للحكومة ومجلس النواب العراقي.

وقال شنكالي في تغريدة أطلعت عليها (بغداد اليوم)، إن "الملف الاقتصادي واحد من أهم الملفات التي على الحكومة ومجلس النواب العمل عليه خلال الفترة المقبلة في ضوء التوقعات بحدوث ركود تضخمي عالمي قريبًا".

وأضاف أن "هذا الملف يتعلق بشكل مباشر بمعيشة مختلف فئات الشعب، لذا يجب الاهتمام به بدلًا من الاهتمام بقانون خدمة العلم الذي يهدف إلى عسكرة المجتمع والهاء الشباب عن ملفات البطالة والفساد".

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