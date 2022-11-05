30 ألف شخص يشاركون في قداس يترأسه البابا فرنسيس في البحرين

2022/11/05 | 17:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البابا فرنسيس خلال ترؤسه لقاء مسكونيا وصلاة من أجل السلام في كاتدرائية سيدة العرب بمنطقة العوالي في البحرين، الجمعة 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 © ا ف ب/ارشيف المنامة (أ ف ب) – تجمع قرابة ثلاثين ألف شخص السبت في استاد البحرين الوطني، حضروا بحماسة منذ ساعات الصباح الأولى للمشاركة في قداس يترأسه البابا فرنسيس، […]

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