2022/11/05 | 17:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة مركبة تُظهر الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن في ويلمينغتون والرئيس السابق دونالد ترامب في واشنطن في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 © ا ف ب ماندل نغان, أنغيلا ويس فيلادلفيا (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – قبل ثلاثة أيام من الانتخابات الأميركية النصفية، يسارع الديموقراطيون والجمهوريون لتعبئة الناخبين، وذهبوا إلى حدّ دعوة الرئيسين السابقين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن وأوباما وترامب… توافد تنافسي نوعي إلى بنسلفانيا لحسم أسس انتخابات2024 ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن وأوباما وترامب… توافد تنافسي نوعي إلى بنسلفانيا لحسم أسس انتخابات2024 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).