شاهد.. ديوك رومية في حديقة للحيوانات الأليفة تفرح بمعانقة الزوّار لها وأخذها بالأحضان

2022/11/05 | 17:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منظمة "جنتل بارن" غير الربحية، ومقرّها خارج سانت لويس، تسعى لإنقاذ حيوانات مزارع تعرّضت لسوء المعاملة والإهمال.وفي عيد الشكر هذا، يقدمون تجربة فريدة من نوعها بغية جمع التبرعات.لذلك، إذا كان إطعام الديك الرومي يبدو أكثر متعة من تناوله، فلقاء تبرّع بمبلغ زهيد، يمكنك معانقة أصدقائك الجدد المكسوّين بالريش

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