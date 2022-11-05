عملية “عين ليلة” الأمنية تحقق أهدافها المنشودة شمال بعقوبة

2022/11/05 | 17:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي نتائج عملية “عين ليلة” الامنية شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال مصدر في اعلام الحشد، أن “عملية عين ليلة الامنية ضمن قاطع العظيم شمال بعقوبة حققت الاهداف المرسومة لها بعد تمشيط مساحات شاسعة قرب الحدود مع صلاح الدين”.

وأضاف أن “عملية عين ليلة الامنية اسفرت عن تمشيط مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية وتدمير مضافة وقصف اهداف داعشية” .



لافتا الى أن “العملية ستؤمن محيط / 7 / قرى محررة وبعض مناطق العظيم”.

وكانت مفارز قتالية من الحشد الشعبي شرعت بعملية امنية واسعة النطاق في قاطع عين ليلة لتعقب خلايا داعش الإرهابي.

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