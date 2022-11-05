الأنبار تحصد المركز الثالث في بطولة تربيات العراق

2022/11/05 | 17:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حصد الطالب عبد الباسط عبد الصمد المركز الثالث في فعالية (100) متر وفعالية (200) متر في بطولة تربيات العراق لألعاب القوى التي أقيمت في محافظة المثنى .وقال مبدر مطلب خلف مدير قسم النشاط الرياضي والمدرسي في تربية الأنبار “نثمن الجهود المبذولة من قبل اللاعب والمدربين بعد إحرازهم المركز الثالث في هذه البطولة والى جميع القائمين على هذه البطولات والأنشطة الرياضية من أجل الارتقاء بها إلى أفضل المستويات”.وأضاف: “علينا احتواء هذه الطاقات الإبداعية والمواهب الكامنة من خلال المتابعة الميدانية على تدريبهم وتلبية جميع احتياجاتهم لحصد إنجازات مستقبلية تعزز فيهم روح المنافسة لخدمة الرياضة المدرسية “.

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