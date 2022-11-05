النفط :نخطط لاستثمار” 1100 مقمق ” من الغاز المصاحب

2022/11/05 | 17:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا لاستثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية ، والعمل على ايقاف حرقه وصولاً الى مرحلة ( تصفير- الغاز المحروق )، مشيرا الى ان الكميات المتوقع اضافتها الى الانتاج الوطني من مشاريع استثمار الغاز المصاحب تصل إلى اكثر من 1100 مقمق “مليون قدم مكعب قياسي باليوم” في غضون السنوات القليلة القادمة ، جاء ذلك خلال زيارته لشركة غاز الجنوب واجتماعه بالمدير العام و الملاكات الهندسية والفنية في الشركة.وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط في بيان صحفي ” ان الوزارة ابرمت عدداً من عقود مشاريع استثمار الغاز ، منها العقد الموقع مع شركة توتال الفرنسية والذين يتضمن استثمار الغاز في حقل ارطاوي وعدد من حقول محافظة البصرة الاخرى بطاقة 600 مقمق والذي يعد من الحقول الواعدة لانتاج واستثمار الغاز، والمشروع الثاني هو مشروع استثمار الغاز في حقلي الغراف والناصرية بطاقة (200-250) مقمق وهو من المشاريع التي تم توقيع عقدها مع احدى الشركات العالمية ، وتم تنفيذ نسب جيدة من المشروع، ومن المؤمل ان ينجز خلال عام ، بالاضافة الى استثمار الغاز في حقل الحلفاية بمحافظة ميسان بطاقة (250-300) مقمق.بعد التوقيع مع الشركات الصينية”.وتابع الوزير ان “الستة اشهر المقبلة ستشهد اضافة كميات من الغاز المستثمر الى الانتاج الوطني .واضاف السيد الوزير ان الوزارة تعمل ايضا على استثمار حقل عكاس الذي يحتوي على الغاز الحر في محافظة الانبار ، ونسعى ايضاً الى استحصال موافقة الحكومة على تفعيل عقد حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى ، مما يضيف كميات جيدة” .واشار الوزير الى ان “هذه الإنجازات في قطاع الغاز كبيرة وسيتم الاستفادة منها في تغذية محطات توليد الطاقة الكهربائية والبتروكيميائيات والاسمدة والصلب والحديد وغيرها ، معبراً عن امله الوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي من انتاج الغاز”.وثمن الوزير جهود العاملين في شركة غاز الجنوب ، وحثهم على بذل مزيد من العمل والجهد للارتقاء بمعدلاته الانتاج.وقال مدير عام غاز الجنوب حمزة عبدالباقي خلال استعراضه لفعاليات الشركة خلال الاجتماع ان مشروع ارطاوي من المشاريع العملاقة وهو مشروع غاز متكامل وسينفذ على مرحلتين الأولى لاستثمار الغاز من حقول ( مجنون وغرب القرنة ٢ وارطاوي) والمرحلة الثانية سيكون استثمار الغاز من حقول ( الصبة واللحيس والطوبة ) مؤكدا المضي قدماً بعمليات الاستثمار وفق لما تضمنه البرنامج الحكومي، فضلا عن التزام العراق نحو مشاريع الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات، مشيرا ان العقد الموقع مع شركة توتال لاستثمار الغاز في ارطاوي من المؤمل البدء بعمليات تنفيذه في غضون شهرين بعد الانتهاء من المباحثات مع الشركة.واستمع وزير النفط الى عرض عن استثمار الغاز المصاحب في حقلي الغراف والناصرية ، وخطط الشركة في هذا الاطار.

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