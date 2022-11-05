الاستخبارات تقتل

2022/11/05 | 18:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم السبت، مداهمة وكر لتنظيم داعش الإرهابي، وقتل ما يسمى "أمير قاطع بادوش" ومفرزته الإرهابية وتعثر على أحزمة ناسفة واسلحة في نينوى.

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