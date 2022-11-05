السوداني يؤكد أهمية إعادة توطين النازحين وحسم ملف الهول

2022/11/05 | 18:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على أهمية إعادة توطين النازحين وحسم ملف مخيم الهول.

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