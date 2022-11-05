إشاعات بتغيير سعر الصرف ونفي حكومي.. العراقيون يعانون من عدم استقرار الدينار

2022/11/05 | 18:03 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد العراق منذ نحو 3 أسابيع ركودا اقتصاديا بالأسواق المحلية نتيجة تذبذب سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، ورغم تأكيدات الحكومة عدم تغيير سعر الصرف فإن الركود الاقتصادي لا يزال يخيم بسبب الإشاعات.

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