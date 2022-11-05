العراق يخطط لاستثمار

2022/11/05 | 18:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، السبت، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لاستثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية، والعمل على ايقاف حرقه وصولاً إلى مرحلة ( تصفير- الغاز المحروق).

وأضاف عبد الغني، خلال زيارته لشركة غاز الجنوب واجتماعه بالمدير العام والملاكات الهندسية والفنية في الشركة، أن "الكميات المتوقع إضافتها إلى الإنتاج الوطني من مشاريع استثمار الغاز المصاحب تصل إلى أكثر من 1100 مقمق "مليون قدم مكعب قياسي باليوم في غضون السنوات القليلة القادمة".

وقال، إن "الوزارة أبرمت عدداً من عقود مشاريع استثمار الغاز منها العقد الموقع مع شركة توتال الفرنسية والذين يتضمن استثمار الغاز في حقل ارطاوي وعدد من حقول محافظة البصرة الأخرى بطاقة 600 مقمق والذي يعد من الحقول الواعدة لإنتاج واستثمار الغاز، والمشروع الثاني هو مشروع استثمار الغاز في حقلي الغراف والناصرية بطاقة (200-250) مقمق وهو من المشاريع التي تم توقيع عقدها مع إحدى الشركات العالمية، وتم تنفيذ نسب جيدة من المشروع، ومن المؤمل أن ينجز خلال عام، بالإضافة إلى استثمار الغاز في حقل الحلفاية بمحافظة ميسان بطاقة (250-300) مقمق.بعد التوقيع مع الشركات الصينية".

وتابع، أن "الستة اشهر المقبلة ستشهد اضافة كميات من الغاز المستثمر الى الانتاج الوطني، وأن الوزارة تعمل أيضاً على استثمار حقل عكاس الذي يحتوي على الغاز الحر في محافظة الأنبار، ونسعى أيضاً إلى استحصال موافقة الحكومة على تفعيل عقد حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى، مما يضيف كميات جيدة".

واشار وزير النفط، إلى أن "هذه الإنجازات في قطاع الغاز كبيرة وسيتم الاستفادة منها في تغذية محطات توليد الطاقة الكهربائية والبتروكيميائيات والأسمدة والصلب والحديد وغيرها"، معبراً عن أمله بـ"الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز".

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