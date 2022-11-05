وزارة عراقية تلغي عطلة السبت لبعض دوائرها

2022/11/05 | 18:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وجّه وزير التخطيط محمد علي تميم، السبت، بتأليف لجنة عليا لتنفيذ فقرات البرنامج الحكومي الخاص بالوزارة.

وذكر بيان للوزارة، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجّه دوائر الوزارة المعنية، بالدوام الرسمي ليوم السبت، لغرض إكمال الإجراءات المتعلقة بإدراج مشاريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لمحافظة بغداد والمحافظات الأخرى".

وأضاف البيان، أن "تميم عقد عدة لقاءات تداولية مع الكادر المتقدم في الوزارة، ووجّه بسرعة الإنجاز، بالتنسيق مع الملاكات المعنية في محافظة بغداد والمحافظات المعنية".

وتابع، أن "وزير التخطيط وجه بتأليف لجنة عليا في الوزارة بإشرافه المباشر، ورئاسة الوكيل الفني، وتضم في عضويتها الوكيل الإداري، ورؤساء الأجهزة والتشكيلات، والمديرين العامين في الوزارة، ستتولى تنفيذ الفقرات في البرنامج الحكومي قدر تعلق الأمر بوزارة التخطيط"، موجهاً "اللجنة بإنجاز أعمالها خلال سبعة أيام عمل".

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