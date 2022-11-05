2022/11/05 | 18:20 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يقدم تقارير سرية.. مافيات متنفذة استفحلت في المنافذ الحدودية | اخبار السادسة 2022/11/5) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: UfgwHRwKc90
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يقدم تقارير سرية.. مافيات متنفذة استفحلت في المنافذ الحدودية | اخبار السادسة 2022/11/5) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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