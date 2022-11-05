خبير اقتصادي يصف مبادرة اطلقها الكاظمي بـ

2022/11/05 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصف الخبير الاقتصادي، ناصر الكناني، اليوم السبت، المبادرة التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، بشأن توزيع قطع الأراضي على المواطنين، بـ"النصب والاحتيال".

وقال الكناني، لـ(بغداد اليوم)، إن "مبادرة داري لتوزيع قطع الأراضي على المواطنين التي اطلقها الكاظمي، هي عملية نصب واحتيال، لم يستفد منها أي مواطن باستثناء المقربين من مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق".

ودعا رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، إلى "إلغاء هذه المبادرة بعد مفاتحة دوائر التسجل العقاري في كافة المحافظات".

يذكر ان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي أعلن في 19 تموز 2021 إطلاق منصة التقديم على مبادرة قطع الأراضي.

وقال الكاظمي في تدوينة أنه "بعون من الله، وبعد جهود شارك فيها الجميع أطلقنا اليوم برنامج (الإسكان داري) وعبر منصة شفافة، وإجراءات مفاضلة عادلة تعتمد معايير منصفة ، ونطمح إلى أن تكون هذه الخطوة بداية لحل أزمة السكن، وبناء مدن جديدة حديثة، وعدنا شعبنا وأوفينا".

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