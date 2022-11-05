الداخلية تعلن مقتل ما يسمى أمير قاطع بادوش في نينوى

2022/11/05 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ نينوى

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقيات الاتحادية، اليوم السبت، مقتل ما يسمى بـ أمير قاطع بادوش ومفرزته الإرهابية في نينوى.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لـ (بغداد اليوم) بإشراف مباشر من وزير الداخلية، وبجهد استخباري مميز، ووفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة وقوة من قيادة عمليات نينوى ، من تحديد احد الاوكار الإرهابية التابعة لما يسمى قاطع جبال بادوش ضمن محافظة نينوى".

واضافت "حيث تم تشكيل فريق عمل مختص من ابطال وكالة الاستخبارات ومداهمة الوكر وهو عبارة عن نفق بطول ١٥ متراً بعد ان تم اغلاق جميع منافذة الخمسة واثناء المداهمة تم الاشتباك مع عناصر عصابات داعش المتواجدين داخل الوكر وقتل الإرهابي ما يسمى أمر قاطع بادوش ( ع.



ح.



ع) ومفرزته الإرهابية المكونة من عناصرين ، كما عثرت على احزمة ناسفة واسلحة خفيفة".

وبينت ان "العمل الاستخباري كانت له نتائج إيجابية عالية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية "، مؤكدة "عزمها على "الاستمرار في نهجها لغاية تحقيق الأهداف المرسومة".

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