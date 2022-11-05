الإصابات تعصف بمنتخب إنجلترا.. ظهيره الأيسر على وشك الغياب عن كأس العالم

2022/11/05 | 18:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلاحق الإصابات لاعبي منتخب إنجلترا، قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر، بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول المقبل.

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