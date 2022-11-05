2022/11/05 | 18:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد،

ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني

بلينكن، اليوم السبت، سبل تحسين

العلاقة بين بغداد وأربيل، بعد تشكيل

الحكومة الجديدة، فيما تطرقا إلى أزمة

المناخ وشح المياه.

جاء ذلك،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رشيد وبلينكن يبحثان هاتفياً تحسين العلاقة بين بغداد وأربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رشيد وبلينكن يبحثان هاتفياً تحسين العلاقة بين بغداد وأربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).